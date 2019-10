वीवीएस लक्ष्मण ने पहले ही बता दिया था रोहित बनाएंगे 212 रन, VIDEO हुआ वायरल

India vs South Africa, 3rd Test at Ranchi Day- 2: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शानदार दोहरा शतक जडा़। यह रोहित के टेस्ट करियर का पहला दोहरा टेस्ट शतक है। रोहित शर्मा ने 212 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 28 चौके और 6 छक्के जड़े। रोहित शर्मा के 212 रनों के स्कोर की भविष्यवाणी वीवीएस लक्ष्मण ने दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही कर दी थी। लक्ष्मण की इस भविष्यवाणी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वीवीएस लक्ष्मण, मयंती लैंगर और डीन एल्गर दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले रांची के मैदान पर खड़े हैं। इस दौराम मयंती लैंगर लक्ष्मण से रोहित शर्मा के संभावित स्कोर को लेकर एक सवाल पूछती हैं।

मयंती मैच शुरू होने से पहले लक्ष्मण से पूछती हैं, लक्ष्मण आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा आज कितना स्कोर करेंगे? जिसका जवाब देते हुए लक्ष्मण कहते हैं- 212 रन।

लक्ष्मण के इस जवाब पर डीन एल्गर और मयंती लैंगर हंसने लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए फैन्स ने लिखा- अब कौन हंस रहा है?

वहीं, कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने लक्ष्मण की इस भविष्यवाणी की जमकर तारीफ की है। आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा- कहा था ना... वीवीएस कभी गलत नहीं होते। कभी भी नहीं। ऑक्टोपस।

Told ya...VVS is never wrong. NEVER. #Octopus https://t.co/aXWkmiyvUj