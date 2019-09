चंद्रयान-2 पर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट जीत लेगा आपका दिल, कहा- इसरो वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं

इसरो का संपर्क लैंडर विक्रम के साथ टूटने और चंद्रयान मिशन-2 को झटका लगने के बाद शनिवार (7 सितंबर) को इसरो की कई सालों की कड़ी मेहनत धरी रह गई। लैंडर से संपर्क टूट जाने के कारण 'सॉफ्ट लैंडिंग' के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई, जिसके बाद वैज्ञानिक काफी निराश हैं। भले ही इस मिशन के सफल नहीं हो पाने पर वैज्ञानिक दुखी हों, लेकिन ऐसे में पूरा देश इसरो के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश का हर आम नागरिक इसरो को दिलासा देने में जुटा है। इसी कड़ी में भारत के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा ट्वीट किया है, जो आपका दिल जीत लेगा।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान -2 मिशन को सफल बनाने के महत्वाकांक्षी प्रयास पर देश का हर व्यक्ति गौरव बता रहा है। चन्द्रयान-2 मिशन के लैंडर विक्रम से चंद्रमा के सतह से महज दो किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया, जिससे माहौल में उदासी छा गई।

ऐसे में वीरेंद्र सहवाग ने इसरो का हौसला बढ़ाने वाला ट्वीट किया है। सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा है- ख्वाब अधूरा रहा पर हौसला जिंदा है, इसरो वो है, जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं... हम होंगे कामयाब चंद्रयान 2, #Chandrayan2

गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा- यह असफलता तब है, जब हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। हम और मजबूत होकर वापस लौटेंगे।

It's only a failure if we don't learn from our setbacks. We will come back stronger! I salute the great spirit of team @isro for making a billion Indians dream together, as one. The best is definitely yet to come 🚀 #Chandrayaan2