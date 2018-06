भारत ने पाकिस्तान को धोया, वीरू ने किया ट्वीट- मजा आ गया, भारत-पाक फैन्स आपस में भिड़े

भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही क्रिकेट मैच ना हो रहे हों, लेकिन जिस भी खेल में आमने-सामने होते हैं, उसको लेकर क्रेज जबर्दस्त रहता है। कबड्डी मास्टर्स का आगाज हो चुका है और भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार आगाज किया। दुबई में शुरू हुई कबड्डी मास्टर्स में पाकिस्तान को पहले ही मैच में भारत के खिलाफ हार झेलनी पड़ी।

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इस मैच को लेकर एक ट्वीट भी किया। भारत ने पाकिस्तान को 36-20 से हराया और वीरू को इसे देखकर खूब मजा आया। वीरू ने ट्वीट में लिखा, 'पहले कबड्डी मास्टर्स में पाकिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया को बधाई। मजा आ गया।'

Congratulations Team India on winning the inaugural Kabaddi Masters match beating Pakistan :) Mazaa aa gaya ! #KabaddiKurfew pic.twitter.com/HybAjwa0GB

वीरू की इस ट्वीट पर लोगों ने भी खूब कमेंट्स किए हैं। इतना ही नहीं भारत और पाकिस्तान के फैन्स तो भिड़ने भी लगे और कुछ पाकिस्तानी फैन्स ने भारत को 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी में मिली हार याद दिला दी।

This tym Dady gave victory to his son...😂😂

Yup.....jxt like in CT2017😂😂

Looks all world cup matches... In all time history ..