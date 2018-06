भारत ने PAK को दी पटखनी, वीरू के धाकड़ ट्वीट पर भड़के पाकिस्तानी फैन्स

वर्ल्ड चैंपियन भारत ने दुबई में जारी कबड्डी मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने सोमवार को एक बार फिर पाकिस्तान को पटखनी देते हुए सेमीफाइनल का रास्ता साफ किया। भारत ने पाकिस्तान को 41-17 के बड़े अंतर से हराया। भारत की इस जीत पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक धाकड़ ट्वीट कर डाला, जिसको लेकर पाकिस्तानी फैन्स भड़क उठे।

Kabaddi Masters: पाक को 41-17 से रौंदकर, सेमिफाइनल में पहुंचा भारत

Another demolition . What a great performance by India to beat Pakistan once again. Ek aur jeet dila Diya humka Thakur, Ajay Thakur. 41-17 this time after 36-20 a few days ago. Well done, Team India #IndvPak #KabaddiKurfew pic.twitter.com/XsH5lg6TJS