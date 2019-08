सहवाग का चौंकाने वाला ट्वीट- सिलेक्टर बनना चाहता हूं, मौका कौन देगा?

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जितना अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे हैं, उतना ही अपने धमाकेदार ट्वीट्स के लिए भी जाने जाते हैं। 12 अगस्त (सोमवार) को वीरू ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया, जिस पर हड़कंप मच गया है। वीरू ने ट्वीट में लिखा कि वो सिलेक्टर बनना चाहते हैं। वीरू के इस ट्वीट पर मजेदार जवाब भी आ रहे हैं।

Mujhe Selector banna hai… Kaun mujhe mauka dega? #theselector — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 12, 2019

वीरू ने ट्वीट में लिखा, 'मुझे सिलेक्टर बनना है... कौन मुझे मौका देगा? #theselector' सहवाग ने 20 अक्टूबर 2015 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद वीरू लाइव मैचों में कमेंटरी करते नजर आते रहते हैं। इससे पहले वीरू ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने खुद का मजाक उड़ाया है। वीरू की सिलेक्टर वाली ट्वीट पर आए ऐसे कमेंट्स-

You are not eligible to be a selector. Aapki performance kafi acchi hai selector k lia under perform krna pdta hai😹😹 — STALKER (@TheRobustGandhi) August 12, 2019

Do you have 3D qualities..? 😜 — Cricket Fanatic🏏 (@ACricfanatic) August 12, 2019

Coach ban jao fir players select karte rahe na 😉 — Brown Panther ✳️ (@BrownPanth3r) August 12, 2019

Jab aapki shadi ho rahi thi kya aap tab selector the???#TheSelector — Virat kohli (@KohliFanteam) August 12, 2019

वीरू ने आज के अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, 'इस तारीख को आठ साल पहले, मैंने किंग पेयर बनाया था, बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ। दो दिन यात्रा करके मैं इंग्लैंड पहुंचा था और 188 ओवर फील्डिंग करने के बाद किंग पेयर बनाया (लगातार दो पारी में शून्य पर आउट होना) ना चाहते हुए मैंने आर्यभट्ट को श्रद्धांजलि दी थी। अगर फेलियर का जीरो चांस हो तो आप क्या करेंगे?'

On this day 8 years ago, I scored a king pair vs England in Birmingham after flying for 2 days to reach England and fielding 188 overs. Unwillingly paid tribute to Aryabhatta :)

If there was zero chance of failure, what would you do ? If you have it figured, do that ! pic.twitter.com/7VchCDASh8 — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 12, 2019

वीरू के इस ट्वीट पर भी मजेदार जवाब आए हैं। वीरू के इस ट्वीट पर लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं-

Haha. You are legend, on and off the field, Viru Bhai. What we remember is your fearless stance and careless smile. Love you. — Madhav Sharma (@HashTagCricket) August 12, 2019

Zero is the start & end of all the calculations . 001 u reverse & check 100 how good & feel u top of the chart. Aryabhatta Gave us Indian a Proud thing to cherish upon — I AM AN INDIAN (@bharat_aman_ind) August 12, 2019