वीरेंद्र सहवाग ने सौरव गांगुली के लिए '56 इंच सीने' वाला किया ट्वीट, फैन्स ने दिए ऐसे कमेंट्स

टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में शुमार सौरव गांगुली अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में हुआ था। दादा के नाम से मशहूर गांगुली की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में नेटवेस्ट सीरीज जीती थी, लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल मैच में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने भारत को यादगार जीत दिलाई थी, जिसके बाद गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टीशर्ट निकालकर लहराई थी। इस किस्से को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने सौरव गांगुली को ट्विटर के जरिए जन्मदिन की बधाई दी है।

वीरू ने ट्वीट में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे 56'' कप्तान, दादा सौरव गांगुली! 56 इंच सीना, सातवें महीने का आठवां दिन, 8*7= 56 और विश्व कप में औसत 56, #HappyBirthdayDada, मे गॉड ब्लेस यू!' वीरू के इस ट्वीट पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं। दादा की कप्तानी में वीरू ने भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं। इसके अलावा दादा और वीरू अच्छे दोस्त भी रहे हैं।

Happy Birthday to a 56” Captain , Dada @SGanguly99 !

56 inch chest,

8th day of the 7th month, 8*7 = 56 and a World Cup average of 56. #HappyBirthdayDada , May God Bless You ! pic.twitter.com/Dcgj9jrEUE — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 8, 2019

फिलहाल दोनों इन दिनों इंग्लैंड में हैं और विश्व कप के दौरान कमेंट्री में व्यस्त हैं। गांगुली और दादा ने मिलकर टीम इंडिया को कई मैचों में शानदार जीत भी दिलाई है। दादा की कप्तानी में ही टीम इंडिया 2003 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। एक नजर डालते हैं वीरू के ट्वीट पर किस तरह के कमेंट्स आए हैं-

I Think @virendersehwag is concentrating more on mathematics and numerology after retirement 😂 — Abhishek chintu (@Abhishekchint12) July 8, 2019

Agreed @virendersehwag Dada is the Real 56 inch.... someone who bought " ache din" to our cricket..whose benefits we are reaping today. HBD Dada @SGanguly99 you are the pillar for the men in blue — Biharibhai (@Biharibhai9) July 8, 2019