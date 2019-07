सहवाग ने अंबाती रायडू से जताई सहानुभूति, किया कुछ ऐसा ट्वीट

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बुधवार को कहा कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले मध्यक्रम के बल्लेबाज अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) के लिए विश्व कप टीम से अनदेखी पीड़ादायक रही होगी। मौजूदा विश्व कप की टीम से दो बाद अनदेखी होने के बाद रायडू ने बिना कोई कारण बताए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया।

अंबाती रायडू को विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया था। रिजर्व में नाम होने के बावजूद, शिखर धवन और विजय शंकर के चोटिल होने पर उन्हें टीम में नहीं शामिल किया गया और ऋषभ पंत एवं मयंक अग्रवाल को उनकी जगह मौका दिया गया।

वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, ''अंबाती रायडू के लिए विश्व कप से अनदेखी निश्चित तौर पर काफी पीड़ादायक रही होगी। मैं संन्यास के बाद उन्हें जीवन में शुभकामनाएं देता हूं।''

Must definitely be very painful at being ignored for the WorldCup for #AmbatiRayudu but I wish him all the very best in life after retirement.