वीरेंद्र सहवाग ने 'सुपरवुमन' का वीडियो किया शेयर और लिखा, 'प्रणाम'

क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एमपी की 72 साल की वृद्ध महिला सुपरवुमन का वीडियो शेयर किया है। बता दें कि वृद्ध महिला का नाम लक्ष्मी बाई है और वो जिला कलेक्टरेट के सामने टाइपराइटर पर टाइपिंग कर अपना घर चलाती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही कमाल है और उनकी स्पीड देखकर अच्छे-अच्छे लोग चौंक गए हैं।

सहवाग ने ट्विटर पर इनका वीडियो शेयर कर लिखा, मेरे लिए एक सुपरवुमन। वो एमपी के सीहोर में रहती हैं और युवा को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। न केवल स्पीड बल्कि एक सबक कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कुछ भी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती।

A superwoman for me. She lives in Sehore in MP and the youth have so much to learn from her. Not just speed, but the spirit and a lesson that no work is small and no age is big enough to learn and work. Pranam ! pic.twitter.com/n63IcpBRSH