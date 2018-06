वीरू ने शेयर किया ऐसा वीडियो, देखकर हंसी नहीं हो पाएगी कंट्रोल, याद आ जाएगी दिल्ली की गर्मी

दिल्ली में इन दिनों लोग गर्मी से काफी परेशान हैं, पानी इतना गर्म आता है कि नहाने जाने वाले की हालत खराब हो जाती है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग दिल्ली से ही हैं और दिल्लीवालों के इस दर्द से भी वाकिफ होंगे। वीरू पहले क्रिकेट के मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे और अब सोशल मीडिया की पिच पर चौके-छक्के जड़ते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर आपकी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाएगी।

वीरू की इस पोस्ट को लोगों ने खूब लाइक किया है। कुछ ने तो ट्वीट पर रिप्लाइ कर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर डाला है। दरअसल वीरू ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'जब आप बाथरूम में ये सोचकर जाते हैं कि ठंडा पानी आ रहा होगा और लेकिन टैंक गरम होता है और पानी आपको आग के गोले देता है।'

When you go for a bath thinking of cold water but tank hot , so water giving #AagKeGole pic.twitter.com/RlfHXLcDva