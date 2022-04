युजवेंद्र चहल के बालकनी से लटकाने वाले खुलासे पर वीरेंद्र सहवाग का आया रिएक्शन, कहा-नाम बताओ,

युजवेन्द्र चहल ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि 2013 मुंबई इंडियन्स की टीम में रहते हुए उन्होंने मौत को करीब से देखा था। नशे में धुत खिलाड़ी ने उन्हें होटल की 15वीं मंजिल की बालकनी से लटकाया।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Fri, 08 Apr 2022 08:37 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.