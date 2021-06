शाकिब अल हसन के शर्मनाक बर्ताव पर वीरेंद्र सहवाग का रिएक्शन हुआ जमकर वायरल

ढाका प्रीमियर लीग के बीच मैदान पर अपना आपा खोने वाले शाकिब अल हसन को लेकर वीरेंद्र सहवाग का रिएक्शन जमकर वायरल हो रहा है। शाकिब मैच के दौरान अंपायर द्वारा एलबीडब्ल्यू की अपील पर नॉटआउट करार दिए जाने के बाद अंपायर से भिड़ गए थे और उन्होंने स्टंप्स पर भी लात मारी थी। हालांकि, शाकिब ने मैच के बाद अपने इस शर्मानाक बर्ताव के लिए फैन्स से माफी मांगी थी और कहा था कि वह भविष्य़ में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे।

Genuinely unbelievable scenes...



Shakib Al Hasan completely loses it - not once, but twice!



Wait for when he pulls the stumps out 🙈 pic.twitter.com/C693fmsLKv