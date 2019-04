ICC ODI WC 2019: वीरेंद्र सहवाग ने चुनी 15 सदस्यीय वनडे विश्व कप टीम

इंग्लैंड में आगामी 30 मई से 14 जुलाई तक होने वाले आईसीसी वनडे विश्व कप के लिए टीम इंडिया का एलान 15 अप्रैल को होना है। इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम चुनी है। वीरू ने अपनी टीम में साल 2015 वनडे विश्व कप में खेलने वाले 7 खिलाड़ियों को फिर से चुना है तो वहीं 8 नए चेहरों पर दांव लगाया है। हालांकि, उन्होंने अपनी टीम के कप्तान के बारे में खुलासा नहीं किया है।

My Team India for the 2019 World Cup. 7 players from the 2015 team, 8 replacements ! What is your team ? pic.twitter.com/37QPZ9Z267