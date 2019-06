श्रीलंका की इंग्लैंड पर जीत पर सहवाग बोले, विश्वकप अभी जिंदा है

श्रीलंका ने आईसीसी विश्व कप-2019 में शुक्रवार को हेडिंग्ले मैदान पर खेले गए मैच में मेजबान इंग्लैंड को हरा दिया। इस जीत को इस टूर्नामेंट में अभी तक का सबसे बड़ा उलटफेर कहा जा रहा है। वहीं भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि श्रीलंका की इस जीत ने विश्व कप में जान फूंक दी है।

सहवाग ने ट्वीटर पर लिखा है, “श्रीलंका ने बेहतरीन प्रदर्शन कर इंग्लैंड को मात दी। इंग्लैंड को अब भारत, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने हैं और इन तीन मैचों में से उसे दो मैच जीतने ही होंगे। विश्व कप अभी तक जिंदा है।”श्रीलंका ने लसिथ मलिंगा और धनंजय डी सिल्वा के दम पर इंग्लैंड को 233 रनों का लक्ष्य दिया था जिसे इंग्लैंड का मजबूत बल्लेबाजी क्रम हासिल नहीं कर सका।मलिंगा ने चार विकेट अपने नाम किए तो वहीं डी सिल्वा ने तीन। इसुरु उदाना ने दो सफलताएं अर्जित की थीं।

Excellent performance from Sri Lanka to beat England.

England have India, Australia and New Zealand to play with and will have to win 2 out of these 3.

World Cup is alive #EngvSL