हाथों में हाथ डालकर भूटान की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं विरुष्का-Pics

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ भूटान पर क्रिकेट से मिले ब्रेक का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। विराट के 31वें जन्मदिन मनाने से एक दिन पहले ये कपल यहां समय गुजार रहे हैं। वे लगातार अपनी भूटान यात्रा की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते नजर आ रहे हैं।

विराट ने अब अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट ट्वीटर से पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बैठे हुए एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में विराट और अनुष्का पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत जगह पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। विराट और अनुष्का नेचर के बीच सुबह के नाश्ते का मजा ले रहे हैं।

When you get a chance to come close to the beauty of nature, thoughts cease and you become one with the moment and merge with the divine energy. So grateful ❤️😇 pic.twitter.com/D9x6gzDFfj

— Virat Kohli (@imVkohli) November 7, 2019

विराट कोहली ने soulmate के साथ शेयर की तस्वीर, कहा- शुक्रिया

इससे पहले अनुष्का ने तस्वीरों के माध्यम से ही विराट को जन्मदिन की बधाई भी दी थी। उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा था, 'यह मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मेरा दोस्त, मेरा विश्वासपात्र, मेरा एक सच्चा प्यार। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी करुणा ही आपको एक अच्छा लीडर बनाती है और मैं प्रार्थना करती हूं कि आपके पास यह चीज हमेशा रहे। हैप्पी बर्थडे माय लव'।

This one is my blessing. My friend, My confidante, My one true love.

I hope you find the light guiding your path always and may you choose to do the right thing every time. pic.twitter.com/O91mw2kMHY

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) November 5, 2019

Your compassion is what makes you a good leader and i pray that you always have that in abundance. Happy Birthday my love ❤️🙏✨

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) November 5, 2019

क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली की वापसी की बात करें तो वे 14 नवंबर से वापसी करेंगे। 14 नवंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद से विराट क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। विराट कोहली की गैरमौजूदगी में रोहित शर्मा टी20 टीम की कमान संभाल रहे हैं।

