विराट कोहली ने कुछ इस अंदाज में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को किया बर्थडे विश, वायरल हुई फोटो

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आज 35 साल के हो गए। जन्मदिन के अवसर पर उन्हें क्रिकेट जगत और उनके प्रशंसकों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं।

इस खबर को सुनें