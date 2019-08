INDvsWI, 1st T20:  विराट कोहली ने फ्लोरिडा में फैन्स का जीता दिल- VIDEO

India Tour of West Indies 2019, 1st T-20, INDvsWI: तीसरा विश्व कप जीतने का सपना टूटने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के उद्घाटन मैच के जरिए करना चाहेंगी। टीम को पहला मैच फ्लोरिडा में खेलना है। ऐसे में प्रैक्टिस सेशन के दौरान कप्तान विराट कोहली ने फैन्स के साथ थोड़ा वक्त बिताया।

बीसीसीआई ने कप्तान विराट कोहली का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में विराट कोहली फ्लोरिडा में फैन्स के साथ नजर आ रहे हैं। विराट कोहली ने इस दौरान फैन्स को ऑटोग्राफ दिए और उनके साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाई।

अमेरिकी फैन्स भी विराट कोहली से मिलकर काफी खुश नजर आए। इस दौरान विराचट कोहली बच्चों से बातें करते हुए भी नजर आए।

Skipper @imVkohli does know how to bring smiles and joy to the fans 😃😃👏🙏 #TeamIndia pic.twitter.com/lqrAUaCODY