Virat Kohli रचेंगे इतिहास; बिना खेले ही लगाएंगे दोहरा शतक, ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर

विराट कोहली(Virat Kohli) पिछले कुछ समय से मैदान पर अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद उनके फैन फॉलोअर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। विराट भारत में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स (Most Followers on Instagram in India) रखने वाले शख्स हैं, और अब वह इस मामले में जल्द ही दोहरा शतक लगाने जा रहे है। विराट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फैंस रखने वाले एकमात्र क्रिकेटर बनने से कुछ कदम दूर हैं। कोहली के बल्ले से भले ही पिछले दो साल में कोई शतक नहीं निकला हो, लेकिन वह इंस्टाग्राम पर शतक के बाद से अब दोहरा शतक लगाने को तैयार हैं।

इनसाइडस्पोटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोहली भारत के पहले शख्स बनेंगे जिनके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स होंगे। मौजूदा समय में उनके 199 मिलियन फॉलोअर्स हैं और कुछ अगले कुछ दिनों में ये आंकड़ा छू लेंगे। दुनिया में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वालोंं की लिस्ट में विराट से आगे अब फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काइली जेनर, सेलेना गोम्स और ड्वेन जोहन्सन (द रॉक नाम से मशहूर रेसलर) हैं।

इंस्टाग्राम के एक पोस्ट से कितना कमाते हैं कोहली?

खबरों के अनुसार, कोहली की कमाई की बात की जाए तो पूर्व भारतीय कप्तान कोहली इंस्टाग्राम पोस्ट से कमाई के मामले में 19वें स्थान पर है। वह भारत में इंस्टाग्राम पोस्ट से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। विराट एक पेड इंस्टाग्राम पोस्ट के करीब 680000 डॉलर चार्ज करते हैं। उनकी नेट वर्थ लगभग 127 मिलियन डॉलर (लगभग 950 करोड़) है।