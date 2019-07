भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने सोमवार को विंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान हेड कोच रवि शास्त्री भी उनके साथ थे। विराट कोहली से जब पत्रकारों ने टीम के सीनियर प्लेयर्स के बीच मनमुटाव की खबरों पर सवाल किया तो भारतीय कप्तान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। विराट ने कहा कि ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल बिल्कुल ठीक है तभी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है।

'टीम में सबकुछ ठीक है तभी कर रहे हैं अच्छा प्रदर्शन'

भारत को इंग्लैंड में खेले गए विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद टीम में मनमुटाव की खबरों ने जोर पकड़ लिया था और कहा जाने लगा था कि टीम इंडिया उपकप्तान रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली के साथ दो धड़ों में बंट गई है। विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा कि अगर उन्हें किसी से परेशानी या फिर किसी तरह की असुरक्षा होती है तो उनके चेहरे पर यह दिख जाता है।

It is baffling to read (reports of an alleged rift). We are feeding off lies, overlooking facts & turning a blind eye to all the good things that have happened. It is disrespectful: @imVkohli pic.twitter.com/gl9oPm8veE