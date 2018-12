VIDEO: विराट कोहली ने मैदान पर भारतीय फैन्स से की ये अपील

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जब मैदान पर रहते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ रहते हैं। वह मैदान पर खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों का भी उत्साहवर्धन करते रहते हैं। उन्हें कई बार दर्शकों से शोर मचाने (चियर) करने की अपील करते देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन जब टीम इंडिया गेंदबाजी के लिए मैदान में उतरी तो विराट कोहली ने दर्शकों से अपील की कि वह भारत के लिए चियर करें।

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे क्रिकेट के तीसरे दिन रविवार (16 दिसंबर) को 25वां टेस्ट शतक पूरा किया और इस दौरान सर डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल करने में सफल रहे। कोहली का ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर यह छठा टेस्ट शतक है और इसके साथ ही उन्होंने महान बल्लेबाज और अपने बचपन के हीरो सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली।

विराट कोहली का 25वां टेस्ट शतक, जानिए क्या रिकॉर्ड बने और क्या टूटे

विराट कोहली ने 127 पारियों में 25 टेस्ट शतक पूरे किए जबकि तेंदुलकर 130 पारियों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। ब्रैडमैन ने सिर्फ 68 पारियों में यह कारनामा किया था। कोहली का ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर यह छठा शतक है और वह तेंदुलकर की बराबरी करने में सफल रहे। भारतीय कप्तान नए पर्थ स्टेडियम में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज हैं।



पर्थ में 123 रन की पारी खेल विराट कोहली ने कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे

विराट कोहली के शतक के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम मैच तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 283 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके बाद फील्डिंग करने उतरी टीम इंडिया को जल्दी कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच विराट कोहली ने स्टेडियम में मैच देखने आए भारतीय दर्शकों से खिलाड़ियों को चियर करने की अपील की।

The crowd is up and about, but Virat wants more from the Indian fans!



How good is this Test match?! #AUSvIND pic.twitter.com/TIyDAVSmHx