5 साल पहले इस महिला क्रिकेटर से मिलना चाहते थे विराट कोहली!

आईपीएल 2019 में भले ही विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अच्छा प्रदर्शन न कर पा रही हो, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। वह आगे बढ़कर टीम को लीड करते हैं और जीत के रास्ते पर ले जाते हैं। उनकी आक्रामकता की पूरी दुनिया कायल है। विराट कोहली के सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लाखों फैन्स हैं। इन फैन्स में कई महिला क्रिकेट भी शामिल हैं।

विराट कोहली ने 2017 में बॉलीवुड की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ कई साल डेटिंग करने के बाद विवाह किया था। सोशल मीडिया पर भी विराट काफी एक्टिव हैं। हाल ही में इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान केट क्रॉस ने कोहली के बारे में एक रहस्योद्घाटन किया है।

केट ने टि्वटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया है कि पांच साल पहले विराट कोहली इंग्लैंड की क्रिकेटर सारा टेलर से मिलना चाहते थे। केट ने यह जानकारी टि्वटर पर शेयर की है।

केट ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है- पांच साल पहले सारा टेलर विराट आपसे मिलना चाहते थे।

5 years ago since @imVkohli wanted to meet you @Sarah_Taylor30 !! pic.twitter.com/dRi5XKcwqh

सारा ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- यह मेरे लिए सबसे अधिक चौंकाने वाली बात थी। विराट कोहली ने इस ट्वीट पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फरवरी 2019 में जब इंग्लैंड टीम ने भारत का दौरा किया था।

One of the more bizarre wake up calls I've ever had 🤣. #5ambreakfast