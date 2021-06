विराट वीगन हैं या नहीं? विवाद मचने पर खुद किंग कोहली ने दी सफाई

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने हाल में इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब सेशन किया और इस दौरान अपने फैन्स के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक फैन ने विराट की दिनभर की डाइट पूछी थी, जिसके जवाब में उन्होंने अंडा भी लिखा था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर विवाद सा छिड़ गया। दरअसल फैन्स दावा करने लगे कि विराट ने खुद वीगन होने का दावा किया था और अगर वह वीगन हैं, तो ऐसे में अंडा कैसे खा सकते हैं। विराट कोहली ने अब सोशल मीडिया के जरिए खुद इसको लेकर सफाई दी है।

I never claimed to be vegan. Always maintained I'm vegetarian. Take a deep breath and eat your Veggies (if you want 😉)💪😂✌️