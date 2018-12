VIDEO: पीटर हैंड्सकॉम्ब की नकल उतारते दिखे विराट कोहली, बनाया मजाक

पर्थ में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन विराट कोहली पीटर हैंड्सकॉम्ब के हाथों कैच करार दिए गए थे। कोहली ने 123 रन की पारी खेली थी। कोहली के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 43 रनों की लीड मिल गई। इस कैच ने क्रिकेट जगत और सोशल मीडिया में काफी हंगामा किया। रिप्ले से लग रहा था कि यह काफी करीबी मामला था।

चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले विराट कोहली मैदान पर पीटर हैंड्सकॉम्ब की नक्ल उतारते दिखे। वह उसी तरह हैंड्सकॉम्ब की नकल उतार रहे थे, जिस तरह सॉफ्ट सिग्न आउट के बाद हैंड्सकॉम्ब ने किया था।

पैट कमिंस की गेंद पर कोहली ने कवर ड्राइव खेला और गेंद हैंड्सकॉम्ब के पास पहुंची थी। हैंड्सकॉम्ब ने इसे क्लियर कैच बताया। थर्ड अंपायर ने कोहली को आउट करार दिया। कोहली और हैंड्सकॉम्ब के बीच कुछ कहासुनी भी हुई थी। विराट कोहली ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान मजाक उड़ाया।



ऐसा था विराट कोहली का विवादित कैच

पैट कमिंस की एक गेंद पर विराट कोहली का कैच दूसरी स्लिप में पीटर हैंड्सकॉम्ब ने पकड़ा। रिप्ले में दिख रहा था कि गेंद हैंड्सकॉम्ब के हाथों में समाने से पहले जमीन को छू चुकी है। इस कैच पर संदेह के बावजूद थर्ड अंपायर ने विराट कोहली को आउट करार ​दे दिया। इस फैसले से भारतीय कप्तान नाखुश दिखे और आ​खिरकार उन्हें मैदान छोड़ना ही पड़ा।

Doesn't get much closer than that! Kohli has to go... #CloseMatters #AUSvIND | @GilletteAU pic.twitter.com/v6luCLWez1

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को उकसाते दिखे विराट कोहली

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में विराट कोहली मेजबान टीम के बल्लेबाजों को काफी उकसाते हुए देखे गए। इस दौरान टिम पेन के साथ उनका शाब्दिक जंग भी हुआ। टिम पेन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब विराट कोहली और उनके साथियों ने विकेट के पीछे कैच लपकने की तेज अपील की और माइक्रोफोन में विराट कोहली की आवाज रिकॉर्ड हो गई है।

जिसमें उन्होंने कहा, 'अगर वह इसमें गड़बड़ी कर देता है तो सीरीज 2-0 हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने भी इसका जवाब देते हुए कहा, 'इसके लिए पहले तुम्हें बल्लेबाजी करनी होगी।' मेजबान टीम के लिए पारी में पांच विकेट लेने वाले स्टार स्पिनर नाथन लॉयन ने हालांकि इस घटना को तवज्जो नहीं दी।

'Keep your cool, Virat'



They went toe to toe at stumps last session, with some verbal sparring, and rival skippers Tim Paine and Virat Kohli have continued today.



LATEST: https://t.co/1DVgWp61hu pic.twitter.com/7xqkfGiavL