LEIC vs IND: जो रूट को कॉपी कर विराट कोहली ने की मैदान पर ऐसा जादू करने की कोशिश, जानें फिर क्या हुआ?

Virat Kohli tries to make bat stand like Joe Root: भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है। टीम इंडिया को 1 जुलाई से मेजबान टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलना है और टीम इसके लिए तैयारियों में भी जुट गई है। इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र रिशेड्यूल टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को लीसेस्टरशायर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने पहले दिन 8 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिए हैं। मैच के दौरान एक बार फिर हर किसी की निगाहें किंग कोहली पर रही।

कवर ड्राइव पर चौका और पुल शॉट पर छक्का, टच में दिखे विराट कोहली नहीं खेल पाए बड़ी पारी

ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद नंबर चार पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली ने एक छोर को संभाला। कोहली ने आउट होने से पहले 69 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 33 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान कैमरे में वह जो रूट को कॉपी करते हुए दिखाई दिए।

कोहली रूट की बल्लेबाजी स्किल नहीं बल्कि उनके जादू को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल, हाल ही में न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान जो रूट का एक वीडियो वायरल हुआ था इस इंग्लिश खिलाड़ी ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर बिना किसी सहारा के बैट को सीधा खड़ा कर दिया था। किंग कोहली ने भी प्रैक्टिस मैच के दौरान ऐसा करने की कोशिश की मगर वह सफल नहीं हो पाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

बड़े ही हैरान कर देने वाले अंदाज में कैच आउट हुए हेनरी निकोल्स, जो भी देखेगा दंग रह जाएगा

बात भारतीय पारी की करें तो ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने निराशाजनक शुरुआत दी। भारत ने 55 रन पर अपने 4 विकेट खो दिए थे, वहीं 81 पर आधी टीम पवेलियन लौटी थी। गिल ने 25, रोहित ने 21 रन बनाए, मगर विहारी (3), अय्यर (0) और जडेजा (13) सस्ते में पवेलियन लौटे। कोहली का साथ इस दौरान केएस भरत ने दिया और वह पहले दिन के अंत तक नाबाद 70 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।