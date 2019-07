विराट कोहली ने शंकर बासु और पैट्रिक फरहार्ट को कहा- शुक्रिया

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टीम के फिजियोथैरेपिस्ट पैट्रिक फरहार्ट और फिटनेस कोच शंकर बासु को शुक्रिया अदा किया है। इन दोनों का कार्यकाल विश्व कप के बाद समाप्त हो गया है। दोनों ने आईसीसी विश्व कप-2019 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अपना करार खत्म कर लिया है।

भारत को अगले महीने वेस्टइंडीज का दौरा करना है। उससे पहले टीम बोर्ड को इन दोनों के विकल्प ढूंढ़ने होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पैट्रिक 2015 में टीम के साथ जुड़े थे। बासु भारतीय टीम के साथ जुड़ने से पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ थे।

विराट कोहली ने एक ट्वीट कर लिखा, “पैट्रिक और बासु, आप दोनों ने टीम के लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद।” कप्तान ने लिखा, “सबसे अहम, आप लोगों की हमारे साथ जो दोस्ती है वो सबसे खास है। आप दोनों बेहतरीन इंसान हैं। आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं।”

Thank you Patrick and Basu for the amazing work you both have done for the team. More importantly, the friendship you have with all of us is even more special. You both are true gentlemen. Wish you the best for everything else in life ahead. 🙏🙂 @patrickfarhart