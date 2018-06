PICS & VIDEO: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने फिर किया साबित, प्यार से खूबसूरत कुछ नहीं

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को मंगलवार की रात बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अवॉर्ड फंक्शन में 'पॉली उमरीगर ट्रॉफी' दी गई। पिछले दो सालों में क्रिकेट के तीनों फॉरमैट में शानदार प्रदर्शन के लिए विराट को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इससे पहले विराट 2016-17 और 2017-18 में भी ये सम्मान अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन इस साल ये अवॉर्ड और भी खास हो गया।

Virat talking about Anushka at #Naman #BCCAwards today: "My wife is here today, so makes it more special"

विराट ने खुद अवॉर्ड लेते समय बताया कि क्यों उनके लिए ये अवॉर्ड और भी खास था। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने विराट को 'पॉली उमरीगर ट्रॉफी' दी और उसके बाद विराट ने कहा, 'ये अवॉर्ड इस बार इसलिए और भी खास है क्योंकि मेरी पत्नी अनुष्का शर्मा यहां मौजूद हैं।' विराट और अनुष्का मुंबई से साथ में बेंगलुरु पहुंचे और अवॉर्ड फंक्शन में साथ में नजर आए।

दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका सा मचा रखी हैं। विराट अनुष्का की बॉन्डिंग देखकर लोगों का प्यार में भरोसा बढ़ना तय है। जिस तरह से ये दोनों हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये देखकर लगता है कि प्यार से खूबसूरत सच में कुछ भी नहीं है।