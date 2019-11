VIDEO: विराट ने बताया- कौन सा है उनका सबसे यादगार बर्थडे

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 5 नवंबर को अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर बच्चों के लिए भी एक तोहफा आ रहा है। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली छोटे पर्दे की एक सीरीज में एनिमेटेड सुपरहीरो 'सुपर वी' के रूप में बच्चों का मनोरंजन करते दिखाई देंगे। विराट कोहली के जन्मदिन 5 नवंबर को इसका टीवी पर प्रीमियर होगा। इस मौके पर विराट कोहली ने बच्चों के साथ केक काटा और साथ ही अपने सबसे यादगार जन्मदिन के बारे में भी बताया।

विराट कोहली ने बताया कि उन्हें अपने स्कूल में जन्मदिन मनाने में सबसे मजा आता और वह काफी यादगार भी है। स्कूल में सब बच्चों के लिए कैंडी पैक लेकर जाते थे और दो-दो कैंडी सभी बच्चों को देते थे। इसके अलावा जन्मदिन पर कई बार मां के हाथ का खाना होता था, जो सभी दोस्तों को खिलाता था।

विराट कोहली ने इस सीरीज को लेकर कहा, “बचपन में सुपरहीरोज ने मुझे हमेशा से ही आकर्षित किया है और बाल दर्शकों तक पहुंचने का सबसे बढ़िया माध्यम एनिमेशन है। स्टार इंडिया के व्यापक पहुंच के साथ मैं निश्चित हूं कि यह शो तमाम आयु वर्ग के दर्शकों का मनोरंजन करेगा और अपने साथ जोड़े रहेगा।”

Birthday wishes from Indian cricketers and experts are flowing in for @imVkohli ! 🙌 Start #KohliDay with a special coverage celebrating the champion NOW and watch #SuperV Premiere: ⏳: Today, 3:30 PM 📺: Star Network, Disney India & Hotstar #HappyBirthdaySuperV pic.twitter.com/rG2unyefcw

13 भाग के इस सीरीज के हर एक एपिसोड में हंसी, एक्शन और ड्रामा तीनों का जायका होगा। यह एक साप्ताहिक कार्यक्रम होगा, जिसका प्रसारण हफ्ते में एक ही बार होगा। इसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से माता-पिता की उम्मीदों, दबाव के बोझ को सहकर टीन एजर्स अपनी पहचान बनाते हैं।

