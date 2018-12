VIDEO: विराट कोहली ने हवा में उड़कर एक हाथ से लपक लिया कैच, आपने देखा क्या

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने अच्छी शुरुआत की थी. ऑस्ट्रेलियाई सलामी जोड़ी एरोन फिंच और मार्कस हैरिस ने 112 रनों की साझेदारी की। 112 रन पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट एरोन फिंच के तौर पर गया। लंच के बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ।

VIDEO: हनुमा के बाउंसर पर गच्चा खा गए हैरिस, खुशी से उछल पड़े विराट

112 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 130 पर दूसरा, 134 पर तीसरा और 148 रन पर चौथा विकेट गंवाया. पहले सत्र में बेखौफ नजर आ रही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी अब बैकफुट पर आ चुकी है। इसी बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक बेहतरीन कैच लपका। यह कैच इतना शानदार था कि देखने वाले बस वाह-वाह ही कर रहे हैं।

इशांत शर्मा की गेंद पर विराट कोहली ने एक हाथ से शानदार कैच लपका। विराट कोहली ने लगभग हवा में उड़ते हुए एक हाथ से कैच लपका। 16 गेंदों में 7 रन बनाकर पीटर हैंड्सकॉम्ब पवेलियन लौट गए हैं।

