VIDEO: सिडनी में फ्लॉप हुए विराट कोहली ने जमकर की नेट प्रैक्टिस

भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज में इतिहास रच चुकी है, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाने की कगार पर खड़ी है, जिससे बचने के लिए विराट कोहली की अगुवाई वाली मेहमान टीम को मंगलवार (15 जनवरी) को एडिलेड दूसरे वनडे में हर हाल में जीत की दरकार रहेगी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले गए पहले वनडे में शिखर धवन गोल्डन डक पर आउट हो गए थे जबकि विराट कोहली भी तीन रन ही बना पाए थे।

हालांकि, भारतीय टीम के बल्लेबाजों में प्रतिभा की कमी नहीं है और उनकी कोशिश रहेगी कि वे 'करो या मरो' के दूसरे वनडे में वापसी कर लें। एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फरवरी 2012 में आखिरी वनडे में मेहमान टीम ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी, जिसमें गौतम गंभीर ने अहम भूमिका निभाई थी।

सिडनी वनडे में महज 3 रन के निजी स्कोर पर आउट होने वाले कप्तान विराट कोहली ने एडिलेड, ओवल में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच से पहले नेट्स पर जमकर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की है। बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से विराट कोहली की नेट प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर किया है।

