VIDEO:सुनील छेत्री के समर्थन में आए विराट कोहली,लोगों से की ये खास अपील

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने देश के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री की अपील का समर्थन करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक विडियो शेयर किया है। विराट ने इस वीडियो में लोगों से अपील की है कि वो भारतीय टीम का फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाएं। विराट ने देश के लोगों से कहा है कि यदि वे भारत को एक 'स्पोर्टिंग नेशन' के तौर पर देखना चाहते हैं तो उन्हें सभी खेलों को बराबर तवज्जो देनी चाहिए।

विराट ने सभी खेलों को बराबर तवज्जो देने की अपील की

विराट अपने वीडियो में कह रहे हैं,'मैंने अपने दोस्त और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री का वीडियो देखा। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय फुटबॉल टीम के मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाएं। आप भले किसी भी खेल को पसंद करते हों, स्टेडियम में जाएं और भारतीय टीम का हौसला बढ़ाएं क्योंकि खिलाड़ी काफी मेहनत कर रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम प्रतिभावान है और मैंने काफी खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करते देखा है। खिलाड़ी पिछले कुछ साल से खुद का प्रदर्शन बेहतर करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं।'

Please take notice of my good friend and Indian football skipper @chetrisunil11 's post and please make an effort. pic.twitter.com/DpvW6yDq1n

सुनील छेत्री ने हाथ जोड़कर की थी अपील

गौरतलब है कि भारत के दिग्गज फुटबॉलरों में शुमार सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी, नेमार और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रशंसकों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा, ‘हमें गालियां दो, आलोचना करो, लेकिन भारतीय फुटबॉल टीम को खेलते हुए देखने के लिए स्टेडियम में आओ।’

This is nothing but a small plea from me to you. Take out a little time and give me a listen. pic.twitter.com/fcOA3qPH8i