बुमराह की बॉलिंग पर कुछ ऐसा था विराट का रिएक्शन, हैट्रिक पर फैन्स ने बनाए मजेदार MEMES

India vs West Indies, 2nd Test at Sabina Park: बेहतरीन लाइन एवं लेंथ, रफ्तार और उछाल से वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाने वाले जसप्रीत बुमराह (Jaspirt Bumrah) ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपनी हैट्रिक का क्रेडिट दिया। इससे पहले विराट कोहली ने मैदान पर ही बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ की थी। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल को आउट करने के बाद विराट कोहली ने जो रिएक्शन दिया, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इसके साथ ही फैन्स ने बुमराह की शानदार हैट्रिक पर कई मजेदार मीम्स भी बनाए हैं।

जमैका टेस्ट के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह द्वारा वेस्टइंडीज के बल्लेबाज को आउट करने के बाद स्टंप माइक में सुना जा सकता था कि कोहली कह रहे थे, 'कितना बढ़िया गेंदबाज है ये। कितना बढ़िया गेंदबाज है।'

जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी में हैट्रिक सहित छह विकेट झटक लिए। उनकी हैट्रिक का श्रेय कप्तान कोहली को भी जाता है, जिन्होंने रोस्टन चेज का रिव्यू कराया जिन्हें पहले मैदानी अंपायर पॉल रेफेल ने नाट आउट करार दिया था। लेकिन रिव्यू के बाद वह आउट निकले और बुमराह की हैट्रिक का तीसरा शिकार बने।

जसप्रीत बुमराह की हैट्रिक पर फैन्स ने सोशल मीडिया पर कई मजेदार मीम्स भी शेयर किए।

Cricket fans are searching for a bowler who is better than #Bumrah pic.twitter.com/OufYMOLjaX — Subham (@subhsays) August 31, 2019