INDvsWI, 2nd ODI: विराट कोहली के 42वें वनडे शतक पर दिग्गजों ने किया सलाम

India vs West Indies, 2nd ODI: कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की शानदार पारी और भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar kumar) की चार विकेटों के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 59 रनों से मात दी। दूसरे वनडे में भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में सात विकट पर 279 रन का मजबूत स्कोर बना दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी में बारिश आने के कारण उसे 46 ओवर में जीत के लिए 270 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया, लेकिन वेस्टइंडीज की पारी 42 ओवर में 210 रन पर सिमट गई। भारतीय कप्तान विराट को उनके शानदार शतक और तीन कैचों के लिए 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला। विराट कोहली की इस शानदार पारी के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर भी जमकर बधाइयां मिलीं।

विराट ने इस मुकालबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उन्होंने 125 गेंदों में 14 चौके और एक छक्का लगाकर 120 रन बनाए। विराट का यह 42वां वनडे शतक था। अपनी इस पारी के दौरान विराट ने पाकिस्तान के जावेद मियांदाद का वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाना का रिकॉर्ड तोड़ा और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने 2000 रन भी पूरे कर लिएय़। मौजूदा भारतीय कप्तान विराट ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के 11363 रन को पीछे छोड़ा और 11406 रन के साथ वनडे क्रिकेटर में सर्वाधिक रन बनाने वाले आठवें बल्लेबाज बने।

WI vs IND: जानिए विराट कोहली ने अपने 42वें ODI शतक के दौरान कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए

विराट कोहली के 42वें वनडे शतक और रिकॉर्डस के लिए टि्वटर पर बधाइयां मिलीं। विराट कोहली को उनकी इस पारी के लिए दिग्गजों ने सलाम किया और क्रिकेट फैन्स ने भी जमकर तारीफ की।

Virat kohli another master class in one day cricket @imVkohli @BCCI .. what a player — Sourav Ganguly (@SGanguly99) August 11, 2019

There are players and there are legends #ViratKohli #100 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 11, 2019

Super century @imVkohli captain is back amongst the 100s👏👏#INDvWI — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) August 11, 2019

Century kept eluding Kohli in the World Cup....he’s got one in the first ODI innings after that. Number 42. There’s no dispute about who’s the best ODI batsman in the 🌍 #WIvIND — Aakash Chopra (@cricketaakash) August 11, 2019

Masterclass in innings building from Virat Kohli. Live lesson for Rishabh Pant and Shreyas Iyer on how to do it. Hundred no 42 — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 11, 2019

100 number 42. Well played @imVkohli means much to him and justly so. Good partnership this with Shreyas. — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) August 11, 2019

Century No 42 For King Kohli

Forget The Rest Virat Kohli Best🔥🔥#viratkohli #INDvWI pic.twitter.com/ako7n00iQe — sρɑʀќ✨ (@KohlisSpark_) August 11, 2019

Virat Kohli scoring centuries.. pic.twitter.com/Fb5pvhPVgp — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) August 11, 2019

बता दें कि विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ चौथे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी कर भारतीय पारी को संभाला। शिखर धवन (02), रोहित शर्मा (18) और ऋषभ पंत (20) रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अय्यर ने अपने कप्तान का शानदार साथ देते हुए 68 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 71 रन बनाए। केदार जाधव ने 16 और रवींद्र जडेजा ने नाबाद 16 रन बनाए। वेस्टइंडीज के तरफ से कार्लोस ब्रैथवेट ने 53 देकर तीन विकेट लिए।