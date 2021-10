क्रिकेट विराट कोहली ने मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों को लताड़ा, बोले- धर्म के आधार पर निशाना बनाना निंदनीय Published By: Hemraj Chauhan Sat, 30 Oct 2021 04:19 PM पीटीआई,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.