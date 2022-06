Virat Kohli followers: विराट कोहली ने रचा इतिहास, 'दोहरा शतक' लगाने के बाद शेयर किया स्पेशल वीडियो

भारतीय रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) पिछले कुछ समय से मैदान पर अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद उनके फैन फॉलोअर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मैदान के अंदर भले ही विराट फिलहाल नाकाम हो रहे हो, लेकिन मैदान के बाहर उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। पूर्व कप्तान विराट भारत में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स (Most Followers on Instagram in India) रखने वाले शख्स हैं, और अब उन्होंने इस मामले में 'दोहरा शतक' लगा दिया है। विराट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर 200 मिलियन फैंस रखने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कोहली के बल्ले से भले ही पिछले दो साल में कोई शतक नहीं निकला हो, इंस्टाग्राम पर उन्होंने दोहरा शतक जड़ दिया है।

रोनाल्डो पहले और मेसी के बाद तीसरे खिलाड़ी

कोहली भारत के पहले शख्स बन गए हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं। यदि दुनियाभर के ओवरऑल खेल के दिग्गजों के फॉलोअर्स की लिस्ट देखें, तो इसमें कोहली तीसरे नंबर पर आते हैं। दुनियाभर में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसके बाद अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी हैं। रोनाल्डो को 451 मिलियन (45.1 करोड़) और मेसी को 334 मिलियन (33.4 करोड़) फैन्स फॉलो करते हैं।

शेयर किया स्पेशल वीडियो

इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स पूरा होने के बाद विराट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्पेशल वीडियो शेयर किया है। विशेष उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्होंने फैन्स का आभार जताया है। कोहली ने इसके लिए अपने फैन्स फॉलोअर्स को उनके बिना शर्त सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दिया है। कोहली ने कहा, '200 मिलियन मजबूत। आप सभी इंस्टा सपोर्ट के लिए धन्यवाद।' विराट के फेसबुक पर भी 49 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खेल जगत के दिग्गज

क्रिस्टियानो रोनाल्डो- 451 मिलियन

लियोनल मेसी- 334 मिलियन

विराट कोहली- 200 मिलियन

नेमान जूनियर- 175 मिलियन

लेब्रॉन जेम्स- 123 मिलियन।

इंस्टाग्राम के एक पोस्ट से कितना कमाते हैं कोहली?

खबरों के अनुसार, कोहली की कमाई की बात की जाए तो पूर्व भारतीय कप्तान कोहली इंस्टाग्राम पोस्ट से कमाई के मामले में 19वें स्थान पर है। वह भारत में इंस्टाग्राम पोस्ट से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। विराट एक पेड इंस्टाग्राम पोस्ट के करीब 680000 डॉलर चार्ज करते हैं। उनकी नेट वर्थ लगभग 127 मिलियन डॉलर (लगभग 950 करोड़) है।