विराट कोहली ने भी अनुष्का शर्मा के साथ रखा करवाचौथ का व्रत, फैन्स ने किए ऐसे कमेंट्स

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की करवाचौथ फोटो का फैन्स को बेसब्री से इंतजार था। इस साल करवाचौथ 17 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया गया और रात में विराट और अनुष्का दोनों ने ही करवाचौथ की फोटो फैन्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। हालांकि दोनों के मेसेज बिल्कुल अलग थे। विराट ने पोस्ट में ऐसा कुछ लिखा, जिसके बाद से लोग इस जोड़ी के और भी दीवाने हो गए हैं।

दोनों के फोटो शेयर करने के कुछ ही मिनटों बाद दोनों तस्वीरें और मेसेज वायरल हो गए। ट्विटर पर #Virushka ट्रेंड कर रहा है। दरअसल विराट ने करवाचौथ की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जो साथ में व्रत रखते हैं वो साथ में हंसते हैं। हैप्पी करवाचौथ।' सोशल मीडिया पर फैन्स ने लिखा कि इन दोनों ने मिलकर प्यार की नई मिसाल कायम की है।

The ones who fast together laugh together ❤️😃. Happy karvachauth 😇 pic.twitter.com/7KQXp0Jkcc — Virat Kohli (@imVkohli) October 17, 2019

My partner for lifetime & beyond and my fasting partner for the day 🥰

Happy karvachauth to all 🌝💜 pic.twitter.com/gslOUMKPIn — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) October 17, 2019

भारत को 19 अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेलना है। टीम के सभी खिलाड़ी मैच से दो दिन पहले रांची पहुंच भी चुके हैं, हालांकि कप्तान विराट अब टीम के साथ जुड़ेंगे। विराट ने दूसरे टेस्ट में नॉटआउट 254 रनों की पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे।

देखें विराट-अनुष्का के लिए फैन्स ने क्या कुछ लिखा है-

they definitely sets the bar way too high and increases the expectations to sky level 😩💗💍#virushka for life! pic.twitter.com/Dg71p39TsS — klaus's wolf (@AdiiiTeaa) October 17, 2019

They are always perfect and thr bond is the bestest.......Fasting for each other.....true life partners #Virushka pic.twitter.com/jhkatBHqRx — avni (@avni96811008) October 17, 2019

It's just pure Love......Its pure bond and thr glow grows each single day.... #Virushka pic.twitter.com/q5PCo2wVkM — avni (@avni96811008) October 17, 2019

#Virushka is trending n rightly so. Terrific Virat is now terrific husband. He kept fast with Anushka, why only ladies keep fast n not their hubby for whom they fast n pray. Look at Anushka/Virushka Happy wife happy (hubby's) life pic.twitter.com/kDJJC3eucy — Perfect Stranger (@KPokhariyal) October 17, 2019