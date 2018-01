PIC ALERT! विराट ने शेयर की अनुष्का के साथ फोटो, लोगों ने दिए बकवास कमेंट्स

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 5 जनवरी से केपटाउन में खेला जाना है। कप्तान विराट कोहली इस टेस्ट के साथ करीब एक महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के आखिरी टेस्ट के बाद विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी रचाई। केपटाउन में अनुष्का भी विराट के साथ हैं। विराट ने अनुष्का के साथ एक क्यूट सी फोटो शेयर की है।

इस फोटो के बाद फैन्स ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं, जो पढ़कर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। विराट ने अनुष्का के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'केपटाउन वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है और ये और भी खूबसूरत लग रहा है मेरी वन एंड ओनली...'

केपटाउन से इससे पहले भी विराट ने अनुष्का के साथ एक फोटो शेयर की थी। ये फोटो भी कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है।

Cape Town is such a beautiful place anyways, and even more beautiful with my one and only! 👌❤ pic.twitter.com/1HHbK3Nt6z