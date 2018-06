इंग्लैंड रवाना होने से पहले विराट ने धौनी-धवन के साथ डाली फोटो, आए ऐसे कमेंट्स

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए वो काफी बेताब हैं। करीब तीन महीने के लंबे दौरे के लिए टीम इंडिया आज इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले विराट ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनके साथ शिखर धवन और महेंद्र सिंह धौनी नजर आ रहे हैं।

विराट ने जैसे ही फोटो शेयर की, इस पर कमेंट्स की बौछार होने लगी। विराट ने जो फोटो शेयर की है, उसमें उनके बगल में शिखर धवन बैठे हैं और धवन के बगल में धौनी। ये फोटो फैन्स को खूब पसंद आ रही है। फैन्स ने जहां टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक कहा, तो वहीं क्लीन स्वीप की मांग भी की।

Off we go. UK Bound! 👍💪@msdhoni @SDhawan25 Arun Kanade pic.twitter.com/WnJvRkHYFs