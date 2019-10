INDvsSA: विराट कोहली ने बताया, क्या है उनका एकमात्र लक्ष्य

India vs South Africa, 2nd Test at Pune: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में रविवार को यहां पारी और 137 रनों से हराने तथा उनके खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद कहा कि उनका लक्ष्य हमेशा केवल टीम को मजबूत करना रहा है। विराट ने मैच की पहली पारी में नाबाद 254 रन बनाये थे, जिससे भारत ने 601 रनों का विशाल स्कोर बनाने के बाद अपने इतिहास में दक्षिण अफ्रीका को पहली बार फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर किया था। उनकी इस पारी के लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' पुरस्कार से नवाजा गया।

कप्तान ने कहा, “मैं अपने करियर के उस पड़ाव पर हूं जहां मैं अपने खेल और टीम के लिए स्कोर करने पर खुश हूं। टीम को हमेशा मजबूत करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है।” मैच समाप्त होने के बाद विराट ने अपने दोहरे शतक पर कहा, “कप्तान के तौर पर आपको जिम्मेदारी लेनी होती है। मेरी मानसिकता हमेशा टीम के लिए बड़ा स्कोर करने की होती है। मुझे लगता है कि जब आप अपने बजाये टीम के बारे में सोचते है तब आपके ऊपर से दबाव हट जाता है।”

टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर रन मशीन नाम से मशहूर विराट ने कहा, “जब हमने टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज किया तो हम सातवें नंबर थे। हमारे पास केवल इसमें सुधार करना का विकल्प था। पिछले तीन-चार सालों में हमने देखा है कि खिलाड़ियों के भीतर हमेशा अच्छे करने की ललक है जो टीम के लिए बेहद सकरात्मक है।”

टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच को लेकर उन्होंने कहा कि हम सीरीज को 3-0 से जीतना का पूरा प्रयास करेंगे और आखिरी मुकाबले में भी आराम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कोई भी आराम नहीं करेगा, यह मेरा आश्वासन है।



