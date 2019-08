INDvsWI, 2nd ODI: रोहित-विराट की जोड़ी ने सचिन-सहवाग को छोड़ा पीछे

India vs West Indies, 2nd ODI: भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उपकप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कुछ दिन पहले तक विवादों में थे। वर्ल्ड कप 2019 में सेमीफाइनल की हार के बाद से कहा जा रहा था कि दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है। हालांकि, वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले विराट कोहली ने इस खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बार इनकी चर्चा एक खास रिकॉर्ड को लेकर हो रही है, जिसमें इन्होंने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ा है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विराट और रोहित के बीच 50 रन की भागीदारी हुई। इसके साथ ही इन दोनों ने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के 50 रनों की भागीदारी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 32 बार 50 या उससे अधिक रनों की भागीदारी की। जबकि सचिन और सहवाग ने यही भागीदारी 31 बार की है।

भारत के लिए 50 रनों की भागीदारी के रिकॉर्ड

55- सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर

32- विराट कोहली और रोहित शर्मा

31- वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर

सौरव और सचिन के बीच 55बार पचास या उससे अधिक की भागीदारी हुई। यह रिकॉर्ड अब भी सचिन-सौरव की जोड़ी के नाम दर्ज है। रोहित और कोहली ने शिखर धवन के आउट होने के बाद कमान संभाली। विराट कोहली ने वनडे का 55वां अर्द्धशतक लगाया, जिसे बाद में उन्होंने इसे 42वें शतक में बदला।

