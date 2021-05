ICC वनडे रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह को नुकसान, विराट-रोहित से ऊपर चल रहे बाबर आजम

भारतीय कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बुधवार को जारी वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि बॉलरों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह पांचवें स्थान पर बने हुए हैं। कोहली और रोहित के क्रमश: 857 और 825 प्वॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बैटिंग रैंकिंग में 865 प्वॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर पर चल रहे हैं। बॉलिंग में बुमराह 690 प्वॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर हैं, जबकि न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 737 प्वॉइंट्स के साथ टॉप चल रहे हैं। बोल्ट के बाद बांग्लादेश के मेंहदी हसन (725), अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान (708) और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी (691) का नंबर आता है।

