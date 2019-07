क्या विराट कोहली को हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहिए? शोएब अख्तर ने दिया ये जवाब

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले साफ तौर पर कह दिया कि उनके और रोहित शर्मा के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। विश्व कप के बाद से ही इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्या टीम इंडिया दो हिस्सों में बंट चुकी है और एक धड़ा विराट कोहली के साथ है और दूसरा रोहित शर्मा के साथ। हालांकि विराट ने इन सभी बातों को अफवाह करार दिया। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर एक खास सवाल का जवाब दिया है।

अख्तर ट्विटर पर #AskShoaibAkhtar के साथ सवाल पूछने के लिए कहा। इस दौरान उनसे कई सवाल किए गए। उनमें से शोएब ने कुछ सवालों के जो जवाब दिए वो हम आपको बताते हैं। अख्तर से एक सवाल में पूछा गया कि विराट कोहली या रोहित शर्मा? जिस पर शोएब ने विराट कोहली को चुना। एक अन्य सवाल में पूछा गया कि क्या विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को भारत की कप्तानी दे देनी चाहिए, इस पर शोएब ने जवाब में लिखा- 'इसकी जरूरत नहीं है।' एक और ट्वीट में अख्तर से पूछा गया कि महेंद्र सिंह धौनी के लिए एक शब्द, जिसका जवाब उन्होंने Legend (महान) दिया।

