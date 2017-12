रोहित की सलाह पर अब विराट ने दिया ये मजेदार जवाब, कहा- प्लीज...

नए-नए दूल्हा बने इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली ने रोहित शर्मा के ट्वीट का मजेदार जवाब दिया है। दरअसल विराट की शादी के बाद रोहित ने 12 दिसंबर को ट्वीट कर विरुष्का को शादी की बधाई थी। जिसका जवाब उस वक्त विराट ने तो नहीं लेकिन अनुष्का ने जरूर दिया था। रोहित ने ट्वीट कर लिखा था तुम दोनों को शादी मुबारक हो! विराट कोहली, मैं तुम्हारे साथ हसबैंड हैंडबुक शेयर करूंगा। अनुष्का शर्मा, सरनेम कायम रखना।' रोहित के इस ट्वीट का जवाब विराट ने तब तो नहीं दिया था लेकिन आज जरूर उन्होंने रोहित के ट्वीट का रिप्लाई किया है वो भी बड़े मजेदार तरीके से।

विराट ने ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा 'हाहाहा शुक्रिया रोहित, और प्लीज डबल हंडरेड हैंडबुक भी जरूर शेयर करना'। बता दें कि हाल ही में मोहाली के दूसरे वनडे के दौरान रोहित ने 'डबल सेंचुरी' मारी थी। उन्हेंने 208 रन बनाए थे जिसमें 24 रन तो सिर्फ चौकों-छक्कों से ही बनाए थे।

Haha thanks Rohit, and please do share the Double Hundred Handbook as well. 😀