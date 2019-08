रोहित शर्मा ने पहचाना विराट कोहली का नाम, तो ऐसा था कप्तान का रिएक्शन- VIDEO

Ind vs WI ODI Series India vs West Indies, Virat Kohli Rohit Sharma: आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद से भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उपकप्तान रोहित (Rohit Sharma) शर्मा के बीच मतभेद की खबरें तेजी से उभर कर सामने आई थीं, लेकिन विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के साथ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए अमेरिका रवाना होने से पहले टीम में मतभेद की किसी भी तरह की खबरों से इनकार किया था। इस बीच टीम इंडिया के खिलाड़ियो हेड्स अप चैलेंज खेला। इस चैलेंज के दौरान रोहित शर्मा ने जब विराट कोहली का नाम पहचान लिया तो भारतीय कप्तान का रिएक्शन हैरानी वाला था।

दरअसल, इस चैलेंज के दौरान रोहित शर्मा के हाथ में एक कार्ड था। इस पर विराट कोहली का नाम लिखा हुआ था, जिसे रोहित देख नहीं सकते थे। रोहित शर्मा के सामने रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) खड़े थे। उन्हें विराट कोहली की नकल करके दिखानी थी, ताकि रोहित शर्मा बोर्ड पर लिखे खिलाड़ी का नाम पहचान सकें।

रवींद्र जडेजा ने विराट कोहली की नकल करते दिखाई। रोहित शर्मा पहचान गए और विराट कोहली का नाम ले दिया। जडेजा ने विराट की नकल उतारी, जिसे समझने में रोहित को कुछ समय लगा। लेकिन जैसे उन्होंने नाम लिया, दोनों फिर जोर-जोर से हंसने लगे। इसके बाद वहीं कुछ दूर बैठे विराट कोहली ने मुस्कुराते हुए बुमराह और रोहित से पूछा- क्या किया। जडेजा ने एक बार फिर से विराट की नकल करते दिखाई और तीनों खिलाड़ी फिर हंसने लगे। बीसीसीआई ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर किया है, जिसे फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं।

WATCH @ImRo45 take the Heads Up Challenge with @imjadeja 😅



This one's a laugh riot😂🤣 pic.twitter.com/0dJxaY4nIf