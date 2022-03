एमएस धोनी को लेकर विराट कोहली फिर हुए उदास, तो वहीं जडेजा को कप्तानी मिलने पर रैना हैं खुश, देखिए अन्य दिग्गजों के रिएक्शन

आईपीएल 2022 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने फैंस को बड़ा झटका दिया है। टीम के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला करते हुए रविंद्र जडेजा को टीम की कमान सौंप दी है। ऐसे में धोनी के चाहने वाले थोड़ा परेशान है, तो वहीं रविंद्र जडेजा को पसंद करने वाले लोगों ने उनके लिए शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय टीम और RCB के पूर्व कप्तान विराट कोहली एम एस धोनी के कप्तानी छोड़ने के फैसले से काफी दुखी है और उन्होंने ट्विटर पर धोनी से गले मिलते हुए एक तस्वीर साझा की है।

विराट कोहली ने ट्वीट करके लिखा, ''येलो में शानदार कप्तानी का कार्यकाल स्किपर। एक चैप्टर फैंस कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा सम्मान।

Legendary captaincy tenure in yellow skip. A chapter fans will never forget. Respect always. ❤️💛 @msdhoni pic.twitter.com/cz5AWkJV9S — Virat Kohli (@imVkohli) March 24, 2022

Absolutely thrilled for my brother. I can't think of anyone better to take over the reins of a franchise we both had grown up in. All the best @imjadeja . It's an exciting phase and I'm sure you will live up to all the expectations and love #yellow #csk #WhistlePodu — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) March 24, 2022

We use the expression "end of an era" very loosely sometimes. But Dhoni giving up the captaincy of @ChennaiIPL is truly the end of an era for all those loyal fans with whom he forged a relationship of the kind very few have. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 24, 2022

Baapu time is right for you. Go well on your new responsibility @imjadeja — Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 24, 2022