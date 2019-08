INDvsWI: विराट कोहली ने शेयर की फोटो, फैन्स ने पूछा- रोहित कहां हैं?

India vs West Indies 1st T20: भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार (3 अगस्त) से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलने के लिए अमेरिका पहुंच गई है। इस दौरान खिलाड़ी सोशल मीडिया पर फ्लोरिडा में ट्रेनिंग और मस्ती करते हुए फोटो भी फैन्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 से पहले शुक्रवार को कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है और उसे कैप्शन दिया 'स्क्वॉड'। इस तस्वीर में विराट कोहली के साथ रविंद्र जडेजा, नवदीप सैनी, खलील अहमद, श्रेयस अय्यर, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और लोकेश राहुल को देखा जा सकता है।

विराट कोहली के साथ इस तस्वीर में रोहित शर्मा नजर नहीं आ रहे हैं। इस तस्वीर ने एक बार फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा विवाद के मुद्दे को हवा दे दी है। हालांकि, वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि उनके और रोहित के बीच सबकुछ सही चल रहा है।

इससे पहले फ्लोरिडा के लिए रवाना होने से पहले विराट कोहली ने जो तस्वीर शेयर की थी, उसमें भी रोहित शर्मा नहीं थे।

ऐसे में एक बार फिर से बिना रोहित शर्मा के विराट कोहली ने फोटो शेयर की है। इस फोटो में रोहित शर्मा नजर नहीं आ रहे हैं, जिस पर फैन्स ने सवाल उठाए। फैन्स ने पूछा कि रोहित कहा हैं?

Where is Rohit Sharma?

Is he is not the part of your SQUAD?