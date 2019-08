विराट कोहली या स्टीव स्मिथ कौन है बेस्ट? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस बात पर लगातार बहस होती रही है कि स्टीव स्मिथ और विराट कोहली में से कौन बेहतर बल्लेबाज है। एशेज 2019 के पहले टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ ने दोनों पारियों में शानदार शतक जड़कर एक बार फिर से इस बहस को तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैन्स विराट कोहली और स्टीव स्मिथ को लेकर जमकर बहस कर रहे हैं। अपनी-अपनी टीमों के साथ दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। हालांकि, एक साल प्रतिबंध झेलने के बाद स्टीव स्मिथ ने खुद को और स्थापित किया है। खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाने लगा।

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कठिन परिस्थितियों में शतक लगाए और टीम का आगे बढ़कर नेतृत्व किया। वहीं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली की परफॉर्मेंस कंसीस्टेंट है। वनडे में उनका औसत लगभग 60 है। बेशक फैन्स उन पर यह सवाल उठाते हैं कि वह नॉकआउट मैचों में खड़े नहीं रह पाते। फिलहाल अब स्मिथ प्रतिबंध के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर चुके हैं। वह विश्व कप 2019 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले। उन्होंने लगातार रन बनाए, लेकिन ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए।

अब वह एशेज में टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी कर चुके हैं। पहले ही टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 144 रन की पारी उस समय खेली जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 122 रन पर 8 विकेट हो चुका था। वह टीम को 284 रन तक ले गए। दूसरी पारी में जब वह बल्लेबाजी करने आए तो ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से दबाव में था। इस बार भी स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को दबाव से बाहर निकाला और 142 रन की पारी खेली।

पूर्व कप्तान स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को उस स्थिति में ले गए जहां उनकी टीम मजबूत दिखाई पड़ रही है। उन्होंने अपना 25 शतक लगाया। इंग्लिश गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि स्मिथ से कैसे छुटकारा पाया जाए। 2017-18 में भी वह उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और एकबार फिर वह ऑस्ट्रेलिया के संकटमोचक बने हैं। स्मिथ के दो शतकों के साथ ही यह बहस फिर से सतह पर आ गई है कि स्मिथ और कोहली में से कौन श्रेष्ठ है। टि्वटर यूजर्स इस बहस में शिद्दत से शिरकत कर रहे हैं और अधिकांश का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में स्मिथ, कोहली से बेहतर हैं। भारतीय कप्तान का नंबर स्मिथ के बाद आता है।

