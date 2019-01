VIDEO: विराट कोहली ने बताया, क्रिकेट से ज्यादा क्या है उनके लिए जरूरी

टीम इंडिया ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा जीत के साथ खत्म किया। टी-20 सीरीज ड्रॉ होने के बाद भारत ने टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज में जीत हासिल की। 'मैन इन ब्ल्यू' की ऑस्ट्रेलिया में ऑलराउंड परफॉर्मेंस के पीछे सबसे बड़ी ताकत कप्तान विराट कोहली का मजबूती से खड़े रहना था। दौरे की समाप्ति के बाद विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से एक छोटा-सा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में विराट कोहली अपने भविष्य के प्लान के बारे में फैन्स को बता रहे हैं।

विराट कोहली ने इस वीडियो में अपने संन्यास को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। विराट ने बताया है कि वह क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद क्या करना पसंद करेंगे। इस वीडियो में अपने भविष्य के प्लान के बारे में बताते हुए विराट कोहली कहते हैं कि क्रिकेट से संन्यास के बाद वह अपना अधिकांश वक्त अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करेंगे। उनका कहना है कि वह क्रिकेट को अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं, लेकिन वह उनका जीवन नहीं है।

हाल में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज विजय के साथ ही विराट कोहली और उनकी टीम ने अनेक माइलस्टोन तय किए हैँ। कोहली पहले ऐसे कप्तान बन गए, जिसने ऑस्ट्रेलियन सरजमीं पर जीत हासिल की। यही नहीं, फॉर्म में चल रही टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया।



विराट कोहली ने 2018 में टेस्ट और वनडे में सबसे अधिक रन बनाए। आधुनिक क्रिकेट की इस नई सनसनी ने हर दिन क्रिकेट की नई ऊंचाइयां छुई हैं। कोहली का मानना है कि अब से आठ साल बाद वह अपने परिवार खासतौर पर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ समय बिताकर ज्यादा खुश होंगे।

कप्तान कोहली ने इस वीडियो में लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। अब से आठ साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं? इस सवाल के जवाब में कोहली ने कहा, क्रिकेट जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन नहीं है। 8 साल बाद मेरी प्राथमिकताएं, मेरा परिवार होगा। क्रिकेट हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा रहेगा, फिर भी मुझे लगता है कि परिवार मेरी प्राथमिकता होगी। क्योंकि कुछ भी जीवन से बड़ा नहीं होता।

विराट कोहली ने कहा, ''मैं जानता हूं कि लोग चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, यदि आप कहते हैं कि क्रिकेट आपका जीवन नहीं है तो आप उसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। यदि आज मैं किसी चीज को लेकर प्रतिबद्ध हूं तो हूं। लेकिन पूरी तस्वीर जीवन ही है। क्योंकि कुछ भी होता है आखिर आप अपने घर लौटते हैं। लिहाजा प्राथमिकता हमेशा परिवार ही रहेगी। क्रिकेट मेरे जीवन का हमेशा एक अहम हिस्सा रहेगा, लेकिन यह सबसे विशेष नहीं है।

