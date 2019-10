विराट ने ट्वीट में लिखा 'Don't worry be happy', लोगों ने रवि शास्त्री को कर दिया ट्रोल

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। 2019 विश्व कप में भले ही टीम इंडिया का सफर निराशाजनक तरीके से खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद से विराट की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने वेस्टइंडीज दौरे, जो मैच खेले, उसमें जीत दर्ज की। उसके बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ट्वंटी20 सीरीज 1-1 से बराबर कराई और फिर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। विराट कोहली ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'Don't worry be happy' (चिंता ना करें और खुश रहें।)

इस कैप्शन को लेकर कुछ फैन्स ने रवि शास्त्री को ट्रोल किया है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अगले अध्यक्ष सौरव गांगुली बनने जा रहे हैं और हेड कोच रवि शास्त्री और उनके बीच रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसे में कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद शास्त्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

विराट कोहली के ट्वीट को इससे जोड़कर ही कुछ फैन्स देख रहे हैं और कमेंट में लिखा गया है कि विराट का ये मेसेज रवि शास्त्री के लिए ही लिखा गया है। विराट के ट्वीट पर कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं-

Is this a consolation message to Ravi Shastri after Saurav Ganguly became the BCCI head?