IPL 2022: विराट कोहली ने की 'मिस्टर आईपीएल' सुरेश रैन के रिकॉर्ड की बराबरी, मगर अभी भी रोहित शर्मा और एमएस धोनी से हैं काफी पीछे

Most Man of the Match awards by Indians in IPL history: गुजरात टाइटंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली अपने रंग में दिखाई दिए। आईपीएल 2022 में खराब फॉर्म से जूझ रहे किंग कोहली ने हार्दिक पांड्या की टीम के खिलाफ 73 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। इस दौरान कोहली ने 54 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। आरसीबी के पूर्व कप्तान को इस लाजवाब पारी की वजह से मैन ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। कोहली के आईपीएल करियर का यह 14वां मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड हैं। इसी के साथ उन्होंने मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना की बराबरी कर ली है।

IPL 2022: विराट कोहली ने किया उन 90 मिनटों का जिक्र जिसने कराई उनकी फॉर्म में वापसी

205 आईपीएल मैचों में सुरेश रैना ने कुल 14 मैन ऑफ द मैच के अवॉर्ड जीते थे, वहीं 221 मैचों के आईपीएल करियर में कोहली का भी यह 14वां ही अवॉर्ड हैं। बात सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की करें तो इस सूची में विराट कोहली अभी भी मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी से काफी पीछे हैं।

RR vs CSK Probable Playing XI: टॉप-2 में पहुंचने के लिए इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहेंगे संजू सैमसन, CSK में नए चेहरों को मिलेगा मौका

संबंधित खबरें

रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर के दौरान अभी तक सबसे अधिक 18 आईपीएल अवॉर्ड जीते हैं, वहीं इस सूची में दूसरे पायदान पर एमएस धोनी 17 अवॉर्ड के साथ मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर नाम यूसुफ पठान का आता है जिन्होंने 16 मैन ऑफ द मैच के अवॉर्ड जीते हैं।

आईपीएल इतिहास में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड:

18 - रोहित शर्मा

17 - एमएस धोनी

16 - युसुफ पठान

14 - विराट कोहली

14 - सुरेश रैना

बात मुकाबले की करें तो गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या के अर्धशतक की मदद से 168 रन बनाए थे। इस स्कोर का पीछा करते हुए कोहली और डुप्लेसी (44) ने आरसीबी को धमाकेदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े। इसके बाद रही सही कसर ग्लेन मैक्सवेल ने 18 गेंदों पर 40 रन की पारी खेलकर पूरी कर दी। आरसीबी ने यह स्कोर 8 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया था।