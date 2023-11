विराट कोहली, मोहम्मद शमी या श्रेयस अय्यर... वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किसे मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड? जानें

ऐप पर पढ़ें

India vs New Zealand Semi Final Player Of The Match: रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रनों से रौंदकर 12 साल बाद फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले भारत 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था जहां उन्होंने श्रीलंका को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सेमीफाइनल में भारत की जीत के तीन हीरो रहें। कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद विराट कोहली ने पारी को संभालते हुए अपने वनडे करियर का 50वां ऐतिहासिक शतक जड़ा। वहीं इसके बाद श्रेयस अय्यर ने तूफानी अंदाज में अपनी सेंचुरी पूरी करते हुए भारत के स्कोर को 397 रनों तक पहुंचा। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने 7 विकेट हॉल लेकर कसर पूरी कर दी और भारत को यह मैच जिताया। तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस काफी लाजवाब था, मगर शमी को उनके 7 विकेट हॉल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

शमी ने अपने इस 7 विकेट हॉल से कई रिकॉर्ड्स बनाए। वह वर्ल्ड कप नॉक आउट में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। इसके अलावा यह उनके वर्ल्ड कप करियर का चौथा 5 विकेट हॉल था और वह वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने। शमी ने एक वर्ल्ड कप एडिशन में सर्वाधिक 23 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जहीर खान (21) के नाम था। शमी वनडे में भारत के लिए 7 विकेट लेने वाले भी पहले गेंदबाज बने हैं।

इन खास उपलब्धियों को अपने नाम करने के बाद जब शमी प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड को लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा 'मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मैं सफेद गेंद से ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मेरे मन में था, हम यॉर्कर और धीमी गेंदों जैसी कई चीजों के बारे में बात करते हैं। मैंने नई गेंद से विकेट लेने की कोशिश की। मैं नई गेंद से जितना संभव हो उतना विकेट लेने की कोशिश करता हूं। मैंने केन का कैच छोड़ा, मुझे बुरा लगा।'

उन्होंने आगे कहा 'मैंने गति बढ़ाने की कोशिश की। वे अपने शॉट खेल रहे थे। तो, मुझे एक मौका लिया। विकेट अच्छा था। ओस का डर था, घास अच्छे से कटी हुई थी, रन काफी थे। अगर ओस आ जाती तो हालात ख़राब हो सकते थे। धीमी गेंदें काम नहीं कर सकती थीं। मुझे अद्भुत महसूस हो रहा है। यह बहुत बड़ा मंच है, हम 2015 और 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में हार गए। जो मौका मुझे दिया गया है, उसे भुनाने की कोशिश कर रहा हूं। हम नहीं जानते कि हम सबको ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा।'