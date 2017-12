allthebest अंडर-19 टीम से मिले विराट, इस खिलाड़ी को बताया 'खास'

भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाने वाले सीनियर टीम के कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम से मुलाकात की।

Just the kind of boost the young India U19 team needed before their departure for the World Cup. India captain @imVkohli spent some time with them and there was sure a lot to take for the youngsters. pic.twitter.com/DbhvIwNEmx